Response Festival: Einstein entra in cella con “Albert, una vita relativa”





BARI - Mercoledì 5 agosto alle 18.00, a villa Artemisia a Bari (Santo Spirito), si terrà lo spettacolo gratuito “Albert, una vita relativa” scritto, diretto e interpretato da Dino Parrotta, secondo appuntamento della terza edizione di “Response Festival”, organizzato dal Teatro stabile delle Arti Medievali e offerto nel quadro del programma de Le Due Bari promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, con il sostegno del Ministero della Cultura- Direzione Generale Spettacolo.Questo lavoro affronta con sensibilità e originalità il tema della detenzione, costruendo un dialogo immaginario tra un detenuto e la figura di Albert Einstein. La storia segue Alberto che, dopo aver visto un documentario dedicato al celebre scienziato, rimane affascinato dalla sua vita e dalle teorie sul tempo e sullo spazio. Da quel momento Einstein diventa per lui un compagno ideale: un amico immaginario a cui affidare fragilità, pensieri e speranze, una presenza capace di alleggerire la durezza della quotidianità in cella.La “relatività” del tempo si trasforma così in una chiave per resistere alla prigionia, mentre parole come gravità, luce, spazio e velocità diventano metafore di vita. La leggerezza dello slang dialettale, unita a un umorismo grottesco, permette al testo di far emergere riflessioni intime e contenuti filosofici e scientifici che raggiungono lo spettatore in modo diretto ed efficace. Ne nasce un viaggio nella realtà del carcere che si apre al suo contrario, invitando a una consapevolezza più ampia: la legalità non è solo responsabilità del singolo, ma nasce dalla reciprocità e dal ruolo della società nel suo insieme.Lo spettacolo vede in scena Dino Parrotta, attore, autore e regista, fondatore del Teatro dei Leggeri, compagnia con cui porta avanti un percorso artistico centrato sulla narrazione contemporanea e sull’incontro tra linguaggi popolari e temi sociali. La sua ricerca teatrale unisce ironia, dialetto, riflessione civile e una forte attenzione alla dimensione emotiva dei personaggi, spesso collocati in contesti di marginalità o fragilità. Nel corso degli anni ha scritto e interpretato diversi spettacoli originali, distinguendosi per una recitazione fisica e immediata e per una scrittura che alterna leggerezza e profondità. Con “Albert, una vita relativa” conferma la capacità di trasformare storie intime in racconti universali, dove filosofia, umorismo e vita quotidiana si intrecciano con naturale efficacia.L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione all’indirizzo ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com.: 3285811759: 18.00