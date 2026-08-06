Sant’Isidoro, muore in mare a 71 anni mentre fa il bagno con la moglie

NARDO' - Tragedia nella mattinata di ieri a Sant’Isidoro, marina di Nardò, dove un uomo di 71 anni è morto mentre si trovava in acqua per un bagno insieme alla moglie.

L’allarme è scattato intorno alle 8, quando il bagnante è stato notato dai bagnini mentre galleggiava in mare in una situazione di difficoltà. Immediatamente è stato riportato a riva, dove sono iniziate le manovre di soccorso.

A prestare i primi aiuti è stata un’infermiera presente sulla spiaggia, che ha avviato le procedure di rianimazione in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. I soccorritori hanno proseguito i tentativi per circa 40 minuti, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma, dopo gli accertamenti di rito, è stata affidata ai familiari su disposizione della magistratura.

La tragedia ha lasciato sgomenti i bagnanti presenti e la comunità locale, ancora una volta colpita da un dramma in mare durante la stagione estiva.