Monopoli, torna PhEST: l’undicesima edizione del festival internazionale di fotografia e arte dedicata al tema “What if?”

ph_Erik Kessels

MONOPOLI - La fotografia internazionale torna protagonista a Monopoli con la nuova edizione di, il festival internazionale di fotografia e arte contemporanea che dal 7 agosto al 1° novembre 2026 trasformerà il centro storico della città in un grande laboratorio di immagini, visioni e riflessioni sul presente e sul futuro.

L’undicesima edizione, costruita attorno alla domanda provocatoria “What if?”, invita il pubblico a immaginare scenari alternativi e a guardare la realtà da prospettive nuove attraverso fotografia, arte contemporanea, cinema e ricerca visiva.

Il festival, nato da un’idea del direttore artistico Giovanni Troilo e della curatrice fotografica Arianna Rinaldo, con la direzione organizzativa di Cinzia Negherbon e la curatela dell’arte contemporanea affidata a Roberto Lacarbonara, inaugura ufficialmente venerdì 7 agosto alle 19.30 in Largo Palmieri.

La giornata inaugurale prevede la cerimonia di apertura alla presenza delle istituzioni, il taglio del nastro delle mostre al Monastero di San Leonardo e una serata musicale con il live di Giorgia Angiuli e il dj set di Alberto River.

Il programma proseguirà nel weekend del 8 e 9 agosto con un ricco calendario di appuntamenti: visite guidate con artisti e curatori, workshop di fotografia, letture portfolio internazionali, visual talk, proiezioni e performance dal vivo.

Tra gli ospiti attesi figurano fotografi e protagonisti della scena internazionale come Sara Angelucci, Erik Kessels, Harri Pälviranta, Giuseppe De Mattia, Sara Munari, Francesco Conti, Hannah Watson, Nina Pacherová e Claudio Corrivetti.

Grande attesa anche per gli incontri autunnali: tra settembre e ottobre arriveranno a Monopoli due autentici maestri della fotografia contemporanea, Roger Ballen e Joan Fontcuberta, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle loro esposizioni.

Il percorso espositivo di PhEST 2026 intreccia storia, memoria e contemporaneità. Tra le mostre più attese ci sono i rari scatti di Horst von Harbou realizzati sul set del film Metropolis di Fritz Lang (1927), il tributo a Vivian Maier nel centenario della nascita con Shadows and Mirrors, l’universo visionario di Roger Ballen con Outland e l’anteprima italiana di Inferno.

Il tema del rapporto tra realtà e finzione sarà al centro anche di What Darwin Missed di Joan Fontcuberta, mentre altre esposizioni affronteranno temi come conflitti, ambiente, memoria e trasformazioni sociali attraverso gli sguardi di artisti come Juno Calypso, Harri Pälviranta, Marek Kita, Chinky Shukla, Chloé Azzopardi e Sara Munari.

Non mancherà il forte legame con il territorio pugliese. La residenza artistica di Sara Angelucci nella Riserva Naturale di Torre Guaceto porterà a Monopoli un progetto dedicato alla flora locale, mentre Giuseppe De Mattia racconterà le voci popolari della città con l’opera Pelo e contropelo, trasformando i pettegolezzi locali in balloon fumettistici affissi nello spazio urbano.

Tra le novità anche Classroom Portraits di Julian Germain, un’indagine sull’infanzia nel XXI secolo attraverso oltre 450 immagini raccolte nelle scuole di tutto il mondo, e The Portfolio Parade, progetto curato da Erik Kessels in collaborazione con Fujifilm Italia dedicato a 56 artisti emergenti.

La PhEST Pop-Up Open Call, che ha raccolto oltre 1.200 candidature da più di 100 Paesi, ha premiato per la nuova sezione cortometraggi il regista di Hong Kong Edwin Lai con As It Should Be, con menzioni speciali assegnate a George Drivas e ai cineasti danesi Mads Toft Hansen e Alma-Oline Weitling.

Per tutta la durata del festival sarà attiva anche una partnership con le Grotte di Castellana, con agevolazioni e biglietti ridotti reciproci.

PhEST – See Beyond the Sea è prodotto e promosso dall’associazione culturale PhEST, in collaborazione con la Regione Puglia, A.Re.T. Pugliapromozione e il Comune di Monopoli, con il sostegno dei Fondi Europei di Coesione FSC 2021-2027.

Le mostre saranno aperte al pubblico dall’8 agosto al 1° novembre 2026.

Biglietti:





Gratuito per under 14, persone con disabilità, studenti, docenti e personale UniBa, giornalisti in servizio con accredito. Per informazioni e programma completo: www.phest.it

Intero: 15 euroRidotto: 10 euroScuole: 4 euro (con visita guidata)