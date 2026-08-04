Taranto, nasce il primo centro regionale per il recupero dei cetacei: il “San Paolo Dolphin Refuge” entra nella rete della fauna protetta

– La Puglia rafforza il proprio impegno nella tutela della biodiversità marina con la nascita a Taranto del primo centro regionale specializzato nel recupero dei cetacei. La Giunta regionale ha infatti riconosciuto e autorizzato l’istituzione del, affidandone la gestione alla

La struttura entra ufficialmente nella rete dei presìdi territoriali collegati all’Osservatorio Faunistico Regionale, diventando un punto di riferimento per il recupero, la cura, l’accoglienza e il monitoraggio dei mammiferi marini.

Il centro sorgerà nello specchio acqueo del Mar Grande di Taranto e sarà dedicato in particolare ai delfini tursiopi (Tursiops truncatus) provenienti da strutture zoologiche italiane ed europee. Le attività saranno svolte attraverso protocolli tecnico-scientifici, sanitari e ambientali finalizzati a garantire il benessere degli animali e la salvaguardia dell’ecosistema marino.

Tra gli elementi qualificanti del progetto ci sono il monitoraggio ambientale continuo dell’area, la presenza di personale tecnico e veterinario specializzato e la produzione annuale di una relazione scientifica sulle attività svolte e sulle condizioni degli animali ospitati.

Grande attenzione anche alla divulgazione ambientale: le attività rivolte al pubblico saranno realizzate esclusivamente in modalità virtuale attraverso una Control Room dedicata, senza accesso diretto alla struttura e senza alcuna forma di spettacolo, nel rispetto delle esigenze dei cetacei.

“Con questo riconoscimento la Regione Puglia compie un passo importante nella tutela della biodiversità marina – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, con delega alla pesca e alle risorse del mare, Francesco Paolicelli – istituendo per la prima volta a Taranto un Centro regionale per il recupero di animali selvatici specializzato nei cetacei. Un presidio altamente qualificato che rafforza la rete regionale dedicata alla salvaguardia della fauna marina”.

Paolicelli ha sottolineato come il nuovo centro si inserisca in una strategia più ampia della Regione per la protezione delle specie marine protette, ricordando anche il recente potenziamento della Sea Turtle Clinic di Valenzano: “Continuiamo a investire in strutture, competenze scientifiche e collaborazioni tra istituzioni, università e mondo della ricerca, perché proteggere il nostro mare significa tutelare un patrimonio naturale di valore inestimabile”.

La convenzione tra Regione Puglia e Jonian Dolphin Conservation stabilisce inoltre che il riconoscimento del “San Paolo Dolphin Refuge” non comporterà costi diretti per il bilancio regionale. Le spese per realizzazione, gestione, manutenzione, sorveglianza sanitaria e cura degli animali saranno sostenute interamente dal soggetto gestore.

La Regione garantirà invece il supporto istituzionale e il coordinamento attraverso l’Osservatorio Faunistico Regionale, contribuendo al rafforzamento della rete regionale per il soccorso e la gestione della fauna selvatica.