Il sindaco di Kingston e St. Andrew, Andrew Swaby, in Salento per la firma dello storico protocollo d’intesa con la Provincia di Lecce



LECCE — Dal 4 al 9 agosto 2026 Andrew A. Swaby, sindaco di Kingston e St. Andrew, sarà in Salento per una visita istituzionale che segna una tappa decisiva nel percorso verso il gemellaggio tra la Provincia di Lecce e la Kingston and St. Andrew Municipal Corporation (KSAMC), in Giamaica. — Dal 4 al 9 agosto 2026 Andrew A. Swaby, sindaco di Kingston e St. Andrew, sarà in Salento per una visita istituzionale che segna una tappa decisiva nel percorso verso il gemellaggio tra la Provincia di Lecce e la Kingston and St. Andrew Municipal Corporation (KSAMC), in Giamaica.





Coordinata dall’Associazione Culturale JAMIT su incarico della KSAMC, la missione porta a compimento un percorso avviato oltre due anni fa e si svolge in concomitanza con la terza edizione di JAMIT Fest, la Settimana della cultura giamaicana, in programma all’Ex Convitto Palmieri di Lecce dal 1° al 7 agosto 2026.





La Provincia di Lecce e la comunità di JAMIT accoglieranno il sindaco Swaby con un articolato programma di incontri istituzionali, culturali e imprenditoriali.





Il 4 agosto Swaby sarà ricevuto in visita di cortesia dalla sindaca di Melpignano, Valentina Avantaggiato, e parteciperà successivamente al JAMIT Sound System Village, in programma nello stesso comune.





Il 5 agosto il sindaco Swaby sarà accolto ufficialmente dal presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, insieme ai sindaci e alle delegazioni dei Comuni di Lecce, San Donato di Lecce, Melpignano, Trepuzzi, Martano, Andrano e Monteroni di Lecce. Alle ore 11.00, nella Sala Teatrino dell’Ex Convitto Palmieri di Lecce, si terrà la conferenza stampa durante la quale le parti firmeranno il protocollo d’intesa finalizzato all’istituzione del gemellaggio tra la Provincia di Lecce e la municipalità di Kingston e St. Andrew.





Il programma coinvolgerà anche il tessuto produttivo locale, con visite allo stabilimento Valentino Caffè di Lecce e all’impianto di produzione modulare di R.I. Group a Trepuzzi, a testimonianza della crescente dimensione economica delle relazioni tra la Giamaica e il Salento.





Il 6 agosto, in occasione del 64° anniversario dell’Indipendenza della Giamaica, il sindaco Swaby si recherà in visita ufficiale a Taranto, dove incontrerà il vicesindaco Mattia Giorno. Insieme prenderanno parte a una cerimonia commemorativa presso il Taranto Extension Cemetery, cimitero di guerra del Commonwealth in cui riposano i soldati del British West Indies Regiment.





La cerimonia renderà omaggio alla memoria dei militari caraibici dell’esercito britannico, protagonisti nel 1918, proprio a Taranto, di un ammutinamento dal quale nacque la Caribbean League. L’organizzazione clandestina promosse istanze di autodeterminazione oggi considerate una tappa fondamentale nel cammino verso l’indipendenza delle colonie britanniche dei Caraibi.





La giornata proseguirà con le celebrazioni per l’Indipendenza giamaicana presso lo storico locale Frescheria Jamaica di Taranto, accompagnate dal DJ set dell’artista anglo-giamaicano Seani B di BBC Radio 1Xtra.





Dal 7 al 9 agosto la visita proseguirà con ulteriori appuntamenti culturali nel Salento, tra cui una tappa nella storica cantina Castel di Salve, a Depressa di Tricase, e la serata conclusiva di JAMIT Fest al Castello di Tutino, a Tricase. La delegazione ripartirà il 9 agosto.





Il protocollo d’intesa tra la Provincia di Lecce e la municipalità di Kingston e St. Andrew rappresenta un passaggio storico nelle relazioni culturali e istituzionali tra la Giamaica e l’Italia. L’accordo consolida anni di scambi promossi da JAMIT Fest e pone le basi per una collaborazione stabile tra le due comunità, in vista della formalizzazione del gemellaggio. L’Associazione Culturale JAMIT ha inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Università del Salento per sostenere l’insegnamento dell’italiano in Giamaica e sviluppare programmi congiunti di ricerca accademica e di scambio con le università giamaicane. Il percorso avviato favorirà nuove opportunità di cooperazione culturale e commerciale sostenibile.





Organizzato dall’Associazione Culturale JAMIT — Giamaica-Italia, JAMIT Fest è una celebrazione multisensoriale e una piattaforma di incontro nata per promuovere un autentico dialogo interculturale tra la Giamaica e il Salento, territorio da tempo soprannominato «la Giamaica d’Italia» per le affinità paesaggistiche, culturali e musicali che uniscono le due realtà. Il festival nasce dall’impegno volontario della comunità reggae salentina e di esponenti del mondo imprenditoriale ed è realizzato in collaborazione con Gruppo FAI Ponte tra Culture, Associazione Voce della Terra, YouthMed Association e Jamaica Tourist Board.





JAMIT Fest 2026 si svolge con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dei Comuni di Lecce, Melpignano, Trepuzzi, Andrano e Martano e della Kingston and St. Andrew Municipal Corporation.