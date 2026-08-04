'Voglio tornare negli anni Novanta' al Mon Rêve Summer Festival 2026



TALSANO (TA) - Giovedì 6 agosto un grande “ritorno” al Mon Rêve Summer Festival con il party “Voglio tornare negli anni Novanta”, lo show unico, incredibile, emozionante, che l’estate scorsa al Mon Rêve Ecogreen Resort ha già fatto scatenare migliaia di persone, tra cui tantissime famiglie, con i successi di Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona. - Giovedì 6 agosto un grande “ritorno” al Mon Rêve Summer Festival con il party “Voglio tornare negli anni Novanta”, lo show unico, incredibile, emozionante, che l’estate scorsa al Mon Rêve Ecogreen Resort ha già fatto scatenare migliaia di persone, tra cui tantissime famiglie, con i successi di Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona.





In questo straordinario spettacolo tutte le hits che hanno fatto ballare tutti negli anni 90, ritorneranno magicamente in un'unica grande notte mixati da eccezionali performer.





Anche quest’anno “Voglio tornare negli anni Novanta” sarà un'esperienza unica, una grande festa con tanti gadget per tutti, che immergerà il pubblico nuovamente nell'atmosfera dei magici anni 90!





Sarà un viaggio emozionante capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un’epoca indimenticabile: due ore di spettacolo e intrattenimento continuo che faranno immergere completamente il pubblico nell'atmosfera autentica di un decennio che ha rivoluzionato la musica.



