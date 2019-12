A Bitonto la 'Christmas Fashion Night'

BITONTO - Quando la Moda esalta il patrimonio artistico culturale, l’evento è un successo annunciato. Domenica 29 dicembre, alle ore 18.00, il Teatro Traetta sarà la straordinaria location della Christmas Fashion Night.Bitonto sarà quindi protagonista dell’attesissima serata di Moda e Musica che vedrà in passerella l’alta moda dello stilista bitontino Giulio Lovero, titolare dell’atelier Miss and Lady.L’evento è patrocinato dal Comune di Bitonto; l’organizzazione di qualità è curata dalla Carmen Martorana Eventi e dalla Camera della Moda Puglia.La bellezza delle modelle sarà esaltata dal make-up di Alessandra Centrone, titolare della scuola di formazione Arke’, e da Maria Altomare per le acconciature.Il fiore all’occhiello della serata sarà il concerto canoro affidato a i Divini - Tribute Band de Il Volo.Ospite Lucia Dipaola e le sue Mamme Miss. Si ringrazia Lo Smeraldo Ricevimenti Canosa.