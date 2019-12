MATERA - Un 62enne è stato arrestato dai Carabinieri di Matera per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia. L'uomo, ubriaco, ha provato a colpire il figlio maggiorenne e successivamente la propria consorte che per evitare l'aggressione si era interposta tra i due. Nella circostanza l'uomo, in preda ai fumi dell'alcool, ha anche minacciato la donna, minacciandola con un coltello da cucina.