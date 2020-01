Cine 34: la nuova rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano

Lunedì 20 gennaio debutta “CINE34”, la nuova rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano in tutte le sue declinazioni. Un canale dal nome chiaro, semplice, che aiuta il telespettatore ad identificarlo sul telecomando.Diretto da Marco Costa, “CINE34” inizia a trasmettere il 20 gennaio, giorno in cui ricorrono i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini. E nel primo giorno di programmazione, il canale manda in onda otto film restaurati di Fellini: una non-stop, denominata «Fellini 100», che culmina in prima serata con due opere di assoluta grandezza, “Amarcord” e “La dolce vita”.La linea editoriale di “CINE34” attinge all’intera produzione cinematografica italiana, senza alcun pregiudizio, passando dai migliori titoli d’autore a quelli di genere, grazie a una library di titoli estesa e completa (2.672 titoli, 446 inediti), con acquisti ad hoc.Il palinsesto, declinato in appuntamenti verticali, offre anche alcune chicche: film usciti nelle sale, mai visti prima sul piccolo schermo.