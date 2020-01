Coronavirus: bilancio vittime sale a 56, 15 nuovi casi in poche ore

PECHINO - Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime delche in Cina è salito a, mentre il numero di persone infette in tutto il Paese si avvicina a. Si tratta dell'ultimo bilancio diffuso dalle autorità, salito a poche ore dall'ultimo bollettino. Sono morte nelle ultime 24 ore ben quindici persone e almenosono stati confermati, secondo la Commissione nazionale per la Salute. Dei nuovi decessi,si sono verificati nella provincia di, quella di Wuhan, al centro dell'epidemia.Il presidente cinese, dopo aver cercato di infondere fiducia alla popolazione cinese, ha ammesso che la situazione è "grave" e l'epidemia del coronavirus "accelera". "Di fronte alla grave situazione di un'accelerazione della diffusione del nuovo coronavirus, è necessario rafforzare la leadership centralizzata e unificata del Comitato centrale del Partito", ha detto Xi nel corso di una riunione d'emergenza del governo.La Cina può "vincere la battaglia" contro il coronavirus. Lo ha assicurato il presidente, nel suo secondo intervento pubblico dall'inizio della crisi. "Finché avremo fiducia costante, lavoreremo insieme, con prevenzione e cure scientifiche e politiche precise, saremo sicuramente in grado di vincere la battaglia", ha detto Xi in una riunione del comitato permanente dei vertici del Politburo.