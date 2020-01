SAN SEVERO (FG) - Torna l'incubo attentati nel Foggiano. Un incendio di vaste proporzioni di origine dolosa ha distruttodella dittache si occupa del servizio di igiene urbana a San Severo. I mezzi erano parcheggiati in un capannone che si trova in Via Foggia, alla periferia della città. Sono intervenute sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco, poiché l'incendio è ancora in atto.“Siamo al fianco del sindaco Francesco Miglio e di tutta la comunità di San Severo. Non ci lasceremo intimidire da niente e nessuno e siamo uniti nella ferma condanna di quanto accaduto stanotte”. Lo dichiara il presidente della Regione Pugliacon riferimento all’incendio che questa notte ha distrutto 23 mezzi della raccolta rifiuti a San Severo