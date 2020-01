ROMA - Il premier Giuseppe Conte non parteciperà oggi al Forum economico mondiale in Svizzera. A renderlo noto l'organizzazione del World Economic Forum. Il premier era atteso nel primo pomeriggio. Alle 16 avrebbe pronunciato il suo 'special address' alla comunità di investitori e leader politici a Davos. Secondo rumors Conte non sarà a Davos per altri urgenti impegni di governo che lo trattengono a Roma.