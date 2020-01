Papa fra 1 mese a Bari, reso noto il programma della visita

- E' stato reso noto dalla Sala stampa vaticana, a 1 mese esatto dal suo ritorno a Bari, il programma della visita di Papa Francesco prevista per domenica 23 febbraio 2020. Alle ore 8.15, dopo il decollo previsto per le ore 7 dall'eliporto del Vaticano, l'elicottero che condurrà il Santo Padre nel capoluogo pugliese atterrerà al Piazzale Cristoforo Colombo.Qui sarà accolto dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal sindaco di Bari Antonio Decaro, dal Prefetto della Provincia di Bari Antonella Bellomo e dall'Arcivescovo della Diocesi Bari-Bitonto Mons.Francesco Cacucci. A seguire, il trasferimento presso la Basilica di San Nicola dove alle 8.30 terrà un discorso ai Vescovi partecipanti all'incontro di riflessione "Mediteranneo, frontiera di pace" e scenderà poi in Cripta per venerare le reliquie del Santo.Dopo questo momento di raccoglimento in preghiera, Francesco si trasferirà sempre in auto presso Corso Vittorio Emanuele per la celebrazione della Santa Messa, seguita alle 12 dalla recita dell'Angelus. Alle 12.30 il decollo da Piazzale Cristoforo Colombo per far rientro intorno alle 13.45 in Vaticano.