Di Maio verso addio a leadership M5S. Conte: "Rispetterò sua scelta"

Il premiernon commenta i rumors sulle possibili dimissioni del ministro degli Esteri Di Maio dalla leadership del Movimento.è stato tirato per la giacchetta, dunque aspettiamo che assuma lui un'iniziativa", spiega Conte ai microfoni di Nonstopnews", su. "Se fosse una sua decisione lo rispetterò" anche se "mi dispiacerà sul piano personale", spiega.Rumors ricorrenti, non confermati dal suo staff di comunicazione, prevedono addirittura un possibile annuncio del capo politico prima della chiusura della campagna elettorale per leAddirittura, secondo una fonte pentastellata, Di Maio si dimetterà oggi da capo politico del Movimento 5 stelle, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria.E mentre oggi danno il loro addio al Movimento due nuovi deputati, domani il leader M5s presenterà ala nuova squadra di facilitatori regionali scelti dalla Rete per fare da raccordo tra il territorio e la direzione nazionale del Movimento: potrebbe quella essere l'occasione in cui il ministro degli esteri e leader del Movimento fornirà un chiarimento sulle sue intenzioni. Che appaiono legate strettamente alla stessa esistenza di questi nuovi organismi: la durata in carica dei facilitatori nazionali e regionali è infatti connessa alla permanenza di Di Maio al vertice.