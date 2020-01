ROMA - Ad 89 anni, la senatrice deportata nel '44 nel campo di sterminio di, sospenderà gli incontri con le scuole e gli studenti per limiti di età. Ad anticipare la notizia il, la pubblicazione degli studenti di giornalismo di Urbino.La senatrice interromperà gli incontri dal prossimo aprile. Segre concluderà ad aprile i suoi incontri nelle scuole ma questo "non vuol dire che non continuerà a testimoniare la sua esperienza", spiega all'Ansa il figlio della senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz.