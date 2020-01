Elodie, il 31 gennaio esce il nuovo album: 'Andromeda' è il brano che porterà al Festival di Sanremo

Photo Ufficio Stampa

Dopo un 2019 scoppiettante, tra successi e l'annuncio della sua relazione con il rapper Marracash, per la cantante Elodie, il nuovo anno si apre con la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo con il branoscritto per lei dall'amico Mahmood.Intanto la cantante ha annunciato l'uscita del suo nuovo progetto discografico che si chiamerà "This Is Elodie" e vedrà la luce il 31 gennaio su tutte le piattaforme di streaming e in formato fisico il 7 febbraio. Il primo brano estratto da "This Is Elodie" sarà il singolo "Non è la fine", featuring realizzato con Gemitaiz in uscita il 9 gennaio."Sentivo il bisogno di provare altre strade ed ho impiegato 2 anni esatti per capire la mia direzione -lavorando a 360° su tutto: la mia voce, i pezzi, i testi, il suono, la mia immagine, i video. Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento, è quello che mi piace cantare, ballare o condividere. Potrebbe tranquillamente essere una playlist del mio telefono, anche perché sono fan di tutti gli ospiti e i produttori con cui ho lavorato. Sono fortemente orgogliosa e felice, ora spero che possa piacere alle persone ed è per questo che ho scelto il titoloperché oggi mi ripresento al pubblico così, oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco."