Fumo in cabina dopo il decollo, paura su volo Bucarest - Londra

LONDRA - L'aereo era partito martedì 21 gennaio dall'aeroporto di Bucarest Otopeni, in Romania e avrebbe dovuto raggiungere Londra. Pochi minuti dopo il decollo, sono stati gli stessi passeggeri seduti in coda ad avvisare l'equipaggio di bordo per fumo in cabina. Alcuni hanno iniziato a urlare, altri a piangere, raccontano i testimoni. Quando la cabina si è riempita di fumo, il personale di bordo ha immediatamente avviato le procedure di sicurezza previste in questo caso.Tuttavia diversi passeggeri hanno accusato malori a causa del fumo e alcuni hanno sofferto di attacchi di panico. Il ritorno sulla pista di Otopeni è avvenuto senza problemi. I 169 passeggeri sono rimasti illesi e successivamente sono stati prelevati da un altro aereo Ryanair. Molti viaggiatori hanno però lamentato il fatto che non sono state fatte uscire le maschere a ossigeno e di aver dovuto coprirsi la bocca con sciarpe e altri vestiti.Secondo quanto riferisce la compagna, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il fumo in cabina sarebbe stato causato dal liquido di sbrinamento entrato nel sistema di condizionamento dell'aria. L'aereo, un boeing 737- 800 della compagnia, è stato sottoposto a verifiche tecniche. Il video è stato postato su YouTube