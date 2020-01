I fondamenti della dialettologia italiana

Per la Collana “Manuali Laterza”, gli Editori Laterza hanno pubblicato il volume di Corrado Grassi, Alberto A. Sobrero e Tullio Telmon “Fondamenti di dialettologia italiana”.La dialettologia è un ramo della linguistica che studia i dialetti, mentre il dialetto è un sistema linguistico di un determinato territorio, in altri termini una varietà locale della lingua (es. romano, napoletano, barese, ecc.).L’Italia, ha per riconoscimento universale una delle più ricche e interessanti varietà di dialetti, ma non disponeva di un trattato di dialettologia prima del testo di cui parliamo. Organizzato in cinque parti, il volume tratta di dialettologia generale e italiana, di storia della ricerca dialettologica in Italia, dei principali fenomeni linguistici dialettali italiani, dell’uso dei dialetti nei suoi aspetti sociali e pragmatici, dei metodi e degli strumenti per lo studio dei dialetti. In particolare passa in rassegna la dialettologia generale e dialettologia italiana, cenni di storia della dialettologia italiana, dei dialetti in Italia, degli strumenti e dei metodi per la raccolta dei materiali dialettali, dei vocabolari, delle grammatiche, degli atlanti linguistici e delle riviste scientifiche.Il volume, molto tecnico, tratta, come detto, dei dialetti in Italia, dei quali fa la classificazione, ma non accenna minimamente a quello barese, alle sue grammatiche, ai suoi dizionari, e men che meno agli autori baresi, anche se di notevole rilievo, come Gaetano Savelli che ha tradotto, com’è noto, “La Divina Commedia” di Dante Alighieri, o a Luigi Canonico che ha tradotto i “Vangeli”, ovviamente nel dialetto di casa nostra.Da sottolineare che in un quadro riassuntivo delle vocali e delle consonanti principali riportato nel testo, sono inserite, secondo una variante semplificata del sistema IPA (International Phonetic Association), le consonanti J, W e Y, che qualche sprovveduto vorrebbe eliminare dal dialetto barese.Il volume è corredato da una bibliografia e da alcuni appendici relativi a inchieste socio-linguistiche e ai sistemi di trascrizione CDI e RLiR.Corrado Grassi è professore emerito della Wirtschafstuniversität di Vienna dove è stato docente di Lingue romanze; Alberto A. Sobrero, già ordinario di linguistica italiana, dell’Università del Salento, si occupa di linguistica italiana, dialettologia, educazione linguistica e sociolinguistica; Tullio Telmon, insegna “Dialettologia italiana” all’Università di Torino ed è responsabile scientifico dell’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale.