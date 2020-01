La Scapigliatura feat Arisa nel brano 'Rincontrarsi un giorno a Milano'

MILANO - Ci sono cose che dai per scontato; il tempo che passa, gli amori che vanno e vengono, la nostalgia che prima o poi si specchia in facce rinchiuse nella memoria …“Se ci pensi gli anni sono solamente dei momenti Sarà bello rivederti … non so quando”. E poi avvenimenti che non ti aspetti, come trovare il featuring di Arisa in un brano de La Scapigliatura, con la bellissima e inconfondibile voce dell'artista lucana che si appoggia con delicatezza su uno dei testi più intriganti del nuovo percorso artistico di Niccolò e Jacopo Bodini.

“Raccontandoci le storie chiuse dentro alle canzoni

delle luci di San Siro, di Milito e di Vecchioni”



Una canzone che avrebbe potuto essere tranquillamente registrata in Francia o in un qualsiasi paese del nord Europa, per la freschezza del suo suono elettronico ed avvolgente, ma che è stata concepita e creata a Milano con la produzione di Lele Battista che fa capolino nel brano.





“Quanti anni son trascorsi e sono sempre da Lele Battista”.