Jasmine Carrisi sarà il volto della Gioconda?

ROMA - Il binomio Carrisi Raveggi è il vero scoop del nuovo anno? Professionalmente parlando, si intende. “La Dama e L’Ermellino”, “Niccolò Machiavelli, il Principe della politica” e una serie televisiva inneggiante a una famosa regina del Medio Evo su Netflix.Il tutto prima che iniziasse la nuova versione di Barbara D’Urso di “Domenica Live” dove a inaugurare la stessa come ospite è stata proprio quella figura angelica che ha dato il volto alla strepitosa principessa del Rinascimento Isabella d’Aragona, cioè, Jasmine Carrisi figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.Già notizia uscita in questi giorni su di un settimanale toscano, Raveggi asserisce come molti famosi storici che la principessa aragonese fosse il vero volto della Gioconda di Leonardo Da Vinci. Nel suo film ne vedremo delle belle in proposito e lo spettatore ne ricercherà passo dopo passo i tratti somatici in quelli di Jasmine tanto da finire per assecondarli a quelli della misteriosa donna del famoso dipinto.Fatta questa premessa, il regista ha deciso di portare la deliziosa e giovane leccese in questi grossi e imperiosi progetti di larga diffusione. Quale sarà il personaggio interpretato dalla graziosa Carrisi nella serie televisiva di Netflix ambientata nel Medio Evo? Il tempo svelerà sorprese più o meno inaspettate.