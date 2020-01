La conferenza di Berlino sulla Libia si dovrebbe tenere il 19 gennaio. Lo comunica laai Paesi partecipanti, tra cui l'Italia, secondo quanto si apprende. L'Italia, attraverso il ministro degli Esteri, aveva sollecitato più volte i tedeschi, anche in sede europea, ad indicare quanto prima una data per il summit.Tra i punti salienti dell'accordo che il premier libicoj e il generalesi apprestano a firmare a Mosca, secondo quanto anticipato da, vi è lo stop all'invio di truppe turche in Libia, un cessate il fuoco sotto la supervisione della Russia e delle Nazioni Unite, il ritiro delle reciproche milizie nelle caserme e una soluzione politica.