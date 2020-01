Trump: "L'Iran non avrà mai l'arma nucleare"

WASHINGTON - "Il consigliere per la sicurezza nazionale ha suggerito oggi che le sanzioni e le proteste hanno 'soffocato' l'Iran e lo costringeranno a negoziare. In realtà non me ne potrebbe importare di meno se negoziano. Dipenderà totalmente da loro, ma non avranno alcuna arma nucleare". A scriverlo Twitter il presidente Usa, ribadendo il monito a Theran di non uccidere "i vostri manifestanti".Prosegue quindi a soffiare sul fuoco delle proteste inil tycoon, mentre ala polizia spara sulla folla che chiede le dimissioni del regime per le bugie sull'abbattimento dell'aereo ucraino e cresce la tensione diplomatica con Londra per il breve arresto dell'ambasciatore britannico e la bandiera del Regno Unito bruciata davanti alla sede diplomatica."Ai leader dell'Iran: non uccidete i manifestanti. Ne avete già uccisi o imprigionati migliaia e il mondo sta guardando. Cosa più importante, gli Usa stanno guardando. Ripristinate internet e lasciate che i reporter girino liberamente! Basta uccidere il vostro grande popolo iraniano!", ha twittatomettendo nuovamente in guardia Teheran contro la repressione dei manifestanti dopo i 300 morti di novembre nelle proteste per il caro benzina.La Casa Bianca ha reso noto poi di avere contattato laper riprendere i negoziati di Stoccolma.