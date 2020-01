PECHINO - Nuove vittime in Cina del coronavirus: sinora i casi accertati in tutto il Paese hanno superato i 400 e le vittime sono aumentate da sei a nove. A rendere noti i dati il vice ministro della Commissione nazionale per la salute Li Bin in una conferenza stampa. Il nuovo virus, della stessa famiglia della Sars, "può mutare e propagarsi più facilmente", secondo Li Bin.