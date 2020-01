Monopoli Christmas Home: arriva la Befana con spettacoli per bambini, musica e artisti di strada

MONOPOLI (BA) - Chiude col botto la manifestazione natalizia Monopoli Christams Home che dal 3 al 6 gennaio 2020 ospiterà eventi per adulti e bambini dopo aver registrato il tutto esaurito fino all’inizio del nuovo anno, con grande entusiasmo di cittadini e visitatori ben oltre i confini regionali.Venerdì 3 e Sabato 4 gennaio continuano le animazioni di Happy Centro per i più piccini con l’intrattenimento di Palloncini e Trucca bimbi, Clown e Spettacolo delle Bolle dalle 18 alle 21 in Piazza Vittorio Emanuele.Domenica 5 Gennaio invece “Aspettando la Befana” è in programma dalle 18.30 alle 21.00 “La parata Stregata”: uno spettacolo di teatro viaggiante che piomba all’improvviso e fa cambiare colore e atmosfera alle strade della città, creando stupore, ilarità, richiamo. Streghe, Stregoni, Trampolieri, Mangiafuoco si riverseranno per la strada tra fumi colorati ed effetti pirici, mossi dal ritmo incessante della musica. Si tratta di una esibizione itinerante (che parte da Piazza Vittorio Emanuele) con trampolieri, artisti di strada, mangia fuoco mascherati a tema a suon di musica. Per i più piccolo, invece, il calendario prevede in Piazza Vittorio Emanuele il Cantastorie della Befana, Just Dance e Karaoke.Lunedì 6 Gennaio arriva la Befana con una grande festa per bambini a ritmo di musica e la Befana che distribuisce caramelle e cioccolate nella casa più grande di Puglia.La casa di Babbo Natale che il 5 e il 6 gennaio sarà abitata appunto dalla Befana osserverà i seguenti orari:Venerdì 3 e Sabato 4 Gennaio dalle 18 alle 21,Domenica 5 e Lunedì 6 Gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.00 con la Befana.Intanto le video proiezioni architetturali, con il sostegno di ENGIE Servizi SpA, continueranno ad illuminare i principali monumenti del centro storico, Castello Carlo V, Palazzo Martinelli, Piazza Palmieri, Piazza XX Settembre e Mura di Portavecchia.