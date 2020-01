Nuova stazione di Modugno: incontro tra Regione, RFI e Comune

BARI - Questa mattina presso gli uffici dell’Assessorato ai Trasporti, si è tenuta una riunione con RFI e Comune di Modugno per discutere delle tematiche connesse alla localizzazione della nuova fermata di Modugno sulla linea Bari-Taranto di RFI.Sono stati ribaditi e confermati gli impegni assunti da RFI in ordine alle opere necessarie a garantire l’accessibilità e il collegamento della fermata con la città attraverso specifici interventi (ad es. viabilità e ascensori), che saranno oggetto di apposita convenzione tra Comune e RFI. Possono pertanto ritenersi superate le preoccupazioni dei cittadini di Modugno circa le difficoltà nel raggiungere la nuova fermata.In ogni caso, sino al rilascio da parte dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) delle autorizzazioni alla messa in esercizio (AMIS), rimarrà operativa la vecchia stazione con la stessa offerta.