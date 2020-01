Nuovo raid Usa a Baghdad: ucciso un comandante filo-iraniano. Teheran: "Morte agli Usa"

BAGHDAD - Nuovo raid Usa in Iraq, dopo le veementi proteste di ieri a Teheran per l'uccisione di Soleimani. Un comandante del gruppo paramilitare iracheno filo-iranianoè stato ucciso nella notte tra venerdì e sabato in un raid aereo statunitense a nord della capitale irachena.Il raid giunge all'indomani dell'attacco Usa vicino all'aeroporto diin cui è morto anche il generale iraniano, capo delle forze speciali delle Guardie Rivoluzionarie.Intanto, migliaia di iracheni hanno partecipato questa mattina a Baghdad al corteo funebre del generale iraniano Soleimani gridando - tra la sua bara e quella del suo principale luogotenente in Iraq, Abu Mehdi al-Mouhandis -. Il corteo ha sfilato tra le vie del distretto di Kazimiya, dove si trova un santuario sciita.