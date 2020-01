Primarie Pd, Losacco: "Straordinaria giornata di partecipazione"

BARI - "Per la quarta volta consecutiva, il candidato governatore del centrosinistra è stato individuato da circa centomila elettori attraverso le primarie." Così in una nota il deputato barese del PD,"Da stasera noi abbiamo il nostro candidato, scelto attraverso una bellissima giornata di partecipazione democratica. La destra invece è in attesa di conoscere i risultati dell’Emilia - Romagna e della Calabria, perché la Puglia è solo una tessera nel mosaico di equilibri che nulla c’entrano con l’interesse della nostra regione.È una differenza abissale, di metodo e di sostanza, che mai quanto stasera vale la pena ricordare. Il merito è dei nostri elettori che ogni volta mostrano una generosità, un impegno e una passione davvero incredibili.Da oggi tutto il popolo del centrosinistra sarà con forza e lealtà accanto a Michele Emiliano candidato governatore."