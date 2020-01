Primarie Puglia: Emiliano vota alle ore 11 a Bari in via Zara

BARI - Oggi, domenica 12 gennaio, in Puglia si vota per le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato presidente. Dalle ore 8 alle 20 potranno esprimere la propria preferenza tutti i pugliesi con più di 16 anni.Per individuare il proprio seggio è possibile consultare il sito http://primariepuglia2020.it/dove-si-vota/.Michele Emiliano voterà alle ore 11 a Bari nel Circolo PD in via Zara 13.La macchina organizzativa avrà la sua sede centrale in via Re David 15 a Bari dove oggi, dalle ore 22, inizieranno a confluire i risultati dai 272 seggi.