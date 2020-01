Quando lo stile passa dal cinema: il caso degli orologi Hamilton

Non è la prima volta che tocca alla pellicola cinematografica dare a un accessorio di lusso la possibilità di lasciare una traccia stabile nel tempo. Le mode e le tendenze destinate a durare, infatti, il più delle volte passano dai set cinematografici, come nel caso degli orologi Hamilton . Senza voler andare troppo indietro nel tempo infatti il cronografo indossato da John Krasinski nel ruolo di Jack Ryan, il protagonista della nota serie di Amazon Prime, è un Hamilton. Ma ci sono molti altri esempi eclatanti, vediamone alcuni.Sono più di cinquecento le occasioni in cui un Hamilton è apparso nelle pellicole del grande schermo a partire dal lontano 1932 in “Shangai Express”. Da allora si sono susseguite apparizioni importanti come in “2001: Odissea nello Spazio”, oppure in “Men in Black”, per non parlare di “ Interstellar ”, il film di Christopher Nolan nel quale il pilota Murph, interpretato da Matthew McConaughey, sfoggia un Khaki Field della Hamilton. Un modello realizzato appositamente per essere il protagonista della scena in cui Murph lo regala alla figlia prima di partire per lo spazio. Negli episodi della saga di “Men in Black”, che riprende il film omonimo, è l’orologio Hamilton Ventura ad apparire al braccio di tutti i protagonisti, essendo integrato nella divisa che li accomuna. Altro film dove appare un Hamilton è “ The Martian – Il Sopravvissuto ”, mentre la comparsa più recente è datata al 2019 nelle scene della nuova avventura di “Men in Black: International”. In questo film infatti sono gli agenti “M” e “H”, del team londinese MIB, ad indossare un Hamilton Ventura.I cronografi della Hamilton sono sempre stati identificati come gli orologi preferiti dalle Forze Armate Americane, compreso Elvis Presley che ne indossava uno durante il servizio di leva. Ben 120 anni di storia che affondano le loro radici nell’aviazione e che devono al cinema il merito di aver raggiunto l’attuale fama mondiale. Per gli americani gli Hamilton rappresentano l’anima nazionale, nonché l’affetto e la gratitudine che da sempre essi nutrono nei confronti dei ragazzi delle Forze Armate. Il marchio, infatti, nonostante la sua adozione svizzera e il suo inserimento nel Gruppo Swatch, nasce negli Stati Uniti ed ha una forte connotazione americana. Un brand che in Italia ha riscosso molto successo, tanto da fare del Bel Paese il primo mercato mondiale del marchio. Si tratta di cronografi che si sono mantenuti fedeli, anche nelle versioni più recenti, ai modelli storici conservando un forte richiamo all’aviazione e ai film che li hanno visti protagonisti.Gli orologi Hamilton ne hanno fatta di strada: partiti da Lancaster in Pennsylvania nel lontano 1892, sono arrivati a conquistare il mondo, soprattutto grazie alle apparizioni nei film storici di Hollywood.