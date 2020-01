Scuolabus finisce in un torrente: 2 morti

Un grave incidente stradale ha avuto come protagonista uno scuolabus, diretto ad Eisenach, alla scuola elementare di Berka vor dem Hainich, in Turingia, nella Germania centrale, che probabilmente per la nebbia fitta e per la strada ghiacciata ha perso aderenza per finire la propria corsa sulle sponde di un fiume.Il bilancio è di 2 bambini morti e feriti. Un altro incidente, avvenuto nell'alta Baviera, ha visto coinvolto un altro scuolabus, ma fortunatamente le conseguenze dei piccoli passeggeri sono state lievi ferite.