Policlinico Bari: "Nessuna conferma che si tratti del Coronavirus"

BARI - Di ora in ora sembra affievolirsi l'ipotesi del sospetto contagio da, che ha visto protagonista una cantante di ritorno dall'Oriente che, rientrata in Italia, si sarebbe presentata poi al pronto soccorso con sintomi influenzali. Sembra infatti, dalle prime analisi effettuate, che potrebbe non trattarsi della malattia del Coronavirus che sta destando non poche preoccupazioni in Cina e nel mondo."Non c’è alcuna conferma che si tratti del virus, la donna si è presentata ieri al Pronto soccorso perché accusava i sintomi e proveniva da un’area a rischio. Abbiamo subito isolato la paziente che è stata gestita con le cure del caso. Ovviamente abbiamo segnalato il caso sospetto agli organi competenti, a partire dal ministero della Salute, così come prevede la procedura. Quindi abbiamo inviato i campioni allo Spallanzani a Roma e spero che si possa avere una risposta al più presto. Mi preme sottolineare che non c’è alcun rischio per terzi in quanto la donna non è mai transitata in aree che abbiano esposto a rischio altre persone", spiega il direttore generale del, citato dal Corriere.I primi riscontri farebbero quindi escludere che la cantante barese possa essere stata contagiata dal Coronavirus cinese: sarebbe stata, infatti, individuata un’altra patologia, in attesa della conferma definitiva dallodi Roma.