Bari, alta vigilanza per il Papa e i 58 vescovi

A partire dalla mattinata di oggi - mercoledì 19 febbraio 2020 - con l'arrivo a Bari dei 58 vescovi partecipanti all'incontro di riflessione "Mediterraneo, frontiera di pace" saranno attivate le misure di sicurezza e poi implementate per domenica 23 febbraio.In questa giornata, con la presenza nel capoluogo pugliese del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Giuseppe Conte, illustri inviati alla Messa che Papa Francesco celebrerà in Piazza Prefettura, saranno impiegati 700 agenti in divisa e in borghese, affiancati dalle unità cinofile, dagli artificieri e dal Nucleo Biologico Chimico Radioattivo.Sono alcuni dei principali dettagli del dispositivo di sicurezza e ai quali si aggiunge il divieto di sorvolo sulla zona in cui si svolgerà l'evento. Saranno posizionati lungo i varchi con accesso da via Piccinni i metal detector e presso di essi si potrà accedere dalle 6 alle 9, muniti di tessere consegnate gratuitamente in questi giorni presso le parrocchie della Diocesi Bari-Bitonto.La Questura di Bari, nell'esortare la cittadinanza barese a essere comprensiva e collaborativa (segnalando anche la presenza di borse e/o di valigie, ritenute sospette), invita i fedeli ad arrivare con largo anticipo sul luogo della celebrazione eucaristica, utilizzando zaini leggeri.