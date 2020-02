Il Mago: l'artista barese torna con il nuovo singolo 'Siamo solo amici'

Ci si sente bene, ancora più parte di questa splendida città. È bello quando per strada da qualche negozio o auto senti la tua voce col volume al massimo, o quando vieni fermato e ringraziato per aver dato un forte contributo artistico alla città. Io ho solo detto, come faccio sempre, ciò che sentivo. Io la mia città la amo, credo sia una delle più belle del mondo.Di valorizzare di più il posto in cui viviamo e di non sottovalutare noi stessi, noi del sud, visti come cittadini di serie B. La gente va a studiare a Milano, a far musica a Milano... Insomma, sicuramente Bari non offre le stesse possibilità che offre una metropoli come il capoluogo lombardo, però noi siamo gli abitanti del futuro, e solo noi possiamo cambiare le cose. Ragazzi, sognate, prendete i vostri sogni, le vostre ambizioni, e rendeteli reali, poneteveli come obiettivi raggiungibili.Sto preparando un nuovo disco. Mi piacerebbe farmi conoscere a livello nazionale e firmare con qualcuno che crede nel mio progetto, ora che ho davvero costruito tutto questo da solo, senza l'aiuto di nessuno.