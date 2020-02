BARI - Il Comune di Bari rende noto che, in occasione della cerimonia di riapertura del campanile della chiesa di San Nicola a Torre a Mare, prevista per domani, sabato 8 febbraio, su richiesta del parroco sono state previste con ordinanza le seguenti limitazioni alla circolazione:Sabato 8 febbraio, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” ed il “Divieto di transito” in via San Nicola, tratto compreso tra via Montegrappa e via Monte Sei Busi.