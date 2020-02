Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 77-74 con Milano

(credits: Olimpia Milano Fb)

Nella ventunesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 77-74 in casa contro Milano. Primo quarto, Rodriguez 7-4 per i lombardi. Banks, 11-9 per i pugliesi. Nedovic impatta per Milano, 14-14. Sutton, l’Happy Casa si impone 16-14. Secondo quarto, Sykes 26-16 Milano. Tarczewski, 31-21. Brown, Brindisi prevale di nuovo 34-32. Terzo quarto, Sykes 37-36 per i lombardi allenati da Ettore Messina. Banks permette ai pugliesi guidati in panchina da Frank Vitucci di raggiungere la parità, 40-40. Micov, 46-40 per la squadra di Ettore Messina. Burns, 54-44 Milano. Sykes, i lombardi trionfano 56-49.Quarto quarto, Nedovic 65-63 per Milano. Banks tiene in gara i pugliesi allenati da Frank Vitucci, ma 70-69 per i lombardi. Rodriguez, 73-72. Ancora Rodriguez, 75-72. Di nuovo Rodriguez. Milano vince questo quarto e 77-74 tutta la partita. Sconfitta immeritata al “Pala Pentassuglia” per l’Happy Casa Brindisi. E’ quinta in classifica con 24 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Stone 21 punti, nel Milano Sykes 17 punti. Nella ventiduesima giornata l’Happy Casa Brindisi giocherà domenica 9 febbraio alle 12 a Pesaro. I marchigiani hanno perso 106-89 fuori casa contro la solitaria capolista Virtus Bologna.