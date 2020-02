Campionato Primavera: ok Juventus, Lecce, Cagliari e Inter, ko Atalanta, Napoli e Fiorentina

- Nella seconda giornata di ritorno del Campionato di calcio Primavera 1 la Juventus ha vinto 2-1 in casa contro la solitaria capolista con 42 punti Atalanta. Nel primo tempo sono passati in vantaggio i bergamaschi con Piccoli. Nel secondo tempo la Juventus ha pareggiato con Petrelli e ha realizzato la rete decisiva ancora con Petrelli. La Juventus è quarta in classifica con 30 punti. Il Cagliari ha vinto 2-1 in casa con l’Empoli ed è secondo con 38 punti. Nel primo tempo in gol i sardi con Ladinetti. Nella ripresa i toscani hanno pareggiato con Adamoli e il Cagliari ha segnato il gol determinante per i tre punti con Lombardi.L’Inter ha vinto 2-1 a Firenze ed è terza a quota 31. Nel primo tempo in rete i nerazzurri con Koffi. Nel secondo tempo i toscani hanno pareggiato con Persyn e l’Inter ha segnato il gol decisivo con Mulattieri. Il Napoli ha perso 1-0 in casa col Bologna, Per gli emiliani determinante la rete realizzata da Uhunamure nel secondo tempo. La Lazio ha vinto 4-2 a Pescara. Nel primo tempo in gol la Lazio con Nimmermeer. Nella ripresa ha raddoppiato di nuovo Nimmermeer. Ha triplicato Armini. Gli abruzzesi hanno segnato con Diambo. La Lazio è andata in gol per la quarta volta con Kalaj. Il Pescara ha segnato il secondo gol ancora con Diambo.Il Torino ha vinto 2-1 fuori casa contro la Roma. Nel secondo tempo in gol i giallorossi con Sdaigui. Ma i granata hanno pareggiato con Celesia e hanno segnato la rete determinante con Ibrahimi su rigore. Nel girone A del Campionato di calcio Primavera 2 il Milan ha vinto 7-3 in casa col Cittadella ed è primo con 41 punti. La Spal ha vinto 1-0 a Ferrara con lo Spezia ed è seconda a quota 31. Nel girone B il Lecce ha vinto 2-0 in casa contro la Juve Stabia. Nel secondo tempo i pugliesi sono passati in vantaggio con Rimoli su rigore e hanno raddoppiato con Ortisi. I salentini sono terzi in classifica con 25 punti. L’Ascoli ha vinto 1-0 nelle Marche col Pisa ed è primo a quota 37. Il Trapani ha superato 1-0 in Sicilia il Benevento ed è secondo con 30 punti.