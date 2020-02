Lukaku trascina l’Inter, il Milan non vince senza Ibra

(credits: Inter Fb)





- L’Inter tiene il passo della Juventus e guarda i bianconeri a debita distanza (-3 della vetta). Il posticipo serale alla Dacia Arena contro l’Udinese è vincente per gli uomini di Conte: i bianconeri vengono battuti per 2-0 grazie alla doppietta di Lukaku, vero trascinatore dei nerazzurri. Il belga, anche senza Lautaro, riesce ad essere decisivo: le reti arrivano durante la ripresa. Il primo è un diagonale che batte Musso, il secondo su rigore procurato da Sanchez.Conte fa partire dal primo minuto il neo acquisto Eriksen e preferisce Esposito a Sanchez; tra i pali Padelli a causa dell’infortunio di Handanovic.I nerazzurri sono in rodaggio con i nuovi arrivi: Young e Moses sulle fasce e il danese a parte un tiro è in fase di ambientamento. L’Inter, però è sempre propositiva soprattutto quando entrano Brozovic e Sanchez. L’Udinese riesce a rendersi pericolosa soprattutto con Lasagna e Mandragora, ma è dura battere la miglior difesa del campionato.Il Milan, a San Siro, ferma con un pareggio il suo periodo positivo. Pareggia contro il Verona: Calhanoglu rimedia lo svantaggio per la rete di Faraoni. La partita è ricca di azioni: rossoneri e gialloblu riescono a creare pericoli. Eppure la vittoria mancata del Milan coincide con l’assenza di Ibrahimovic…