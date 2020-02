Calcio: Monopoli-Bari, Vivarini al giro di boa

Uno degli altri motivi di particolare interesse del confronto fra Monopoli-Bari è rappresentato dall'allungamento della striscia positiva a 20 risultati utili consecutivi per Vincenzo Vivarini. Un giro di boa per il tecnico abruzzese che alle 17.30 di domenica 9 febbraio, al Veneziani, per quello strano scherzo del destino ritroverà la compagine contro la quale debuttò sulla panchina biancorossa il 25 settembre 2019. Al San Nicola terminò 1-1, ma quel pareggio, pur faticosamente ottenuto dai galletti, segnò per Vivarini l'inizio della propria imbattiblità alla guida tecnica del Bari.