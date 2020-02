Calcio,Serie D: il Bitonto sfida il Brindisi e il Foggia gioca col Nardò

Nella nona giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto primo con 54 punti sfiderà allo Stadio “Degli Ulivi” il Brindisi nel primo dei quattro derby pugliesi di questo turno di campionato. La squadra di Roberto Taurino dovrà vincere per fare un passo in avanti importante verso la promozione in Serie C.Il Foggia, secondo a 51 punti giocherà allo Stadio “Pino Zaccheria” col Nardò nel secondo derby pugliese e cercherà un successo per rilanciarsi dopo il ko 1-0 subito a Casarano. Il Cerignola dovrà imporsi in Campania col Gelbison per confermarsi in zona play off. Il Casarano dovrà ottenere un risultato molto positivo ad Altamura nel terzo derby pugliese per avvicinarsi al quarto posto. Il Gravina dovrà vedersela in trasferta con l’Agropoli e vorrà soddisfare i suoi tifosi.Il Taranto si recherà a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta in Campania per affrontare il Gladiator e non avrà alternative alla vittoria per restare nelle zone alte della classifica. Il Fasano dovrà espugnare lo Stadio “Degli Ulivi” di Andria nel quarto derby pugliese per svoltare in positivo in trasferta dopo il pareggio 0-0 allo Stadio “Vito Curlo” col Gladiator.