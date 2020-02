Carnevale di Putignano: 20mila presenze al secondo corso mascherato

PUTIGNANO - Grande successo e affluenza di pubblico per la seconda sfilata del Carnevale di Putignano. 19.751 gli spettatori che hanno preso parte alla festa andata in scena domenica 16 febbraio. In tantissimi, già dalle prime ore della mattinata, hanno iniziato ad affollare la città di Putignano. Famiglie, ragazzi, bambini e amanti del Carnevale che non hanno voluto perdere un attimo della sfilata e godere dello spettacolo più allegro, colorato e divertente di Puglia.«L’impegno dell’intera settimana – dichiara Maurizio Verdolino, presidente della Fondazione Carnevale di Putignano – è stato ripagato da una giornata all’insegna dell’entusiasmo e della grande partecipazione. Il calore e l’energia dei gruppi mascherati, così come la bellezza dei carri allegorici e i numerosi ospiti, hanno reso questa seconda sfilata una domenica davvero speciale di cui andar fieri. I numerosi attestati di stima raccolti passeggiando tra la folla festante rappresentano il vero nutrimento che deve portarci a migliorare ancora. Un grazie a tutti coloro che stanno rendendo possibile tutto ciò e adesso tutti concentrati per i prossimi eventi».In una domenica soleggiata, sotto gli occhi dei tanti visitatori e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del sindaco della Città Metropolitana di Bari Antonio Decaro e degli altri sindaci e autorità presenti, hanno sfilato le maschere di carattere, i gruppi mascherati e i carri allegorici in cartapesta. Le grandi opere degli artigiani putignanesi che hanno fatto del Carnevale di Putignano uno degli strumenti di promozione della destinazione turistica Puglia nel mondo, avvalorando l’offerta culturale della Regione. «La Regione Puglia – ha commentato il presidente Michele Emiliano – sostiene con tutte le sue energie questo meraviglioso Festival di Carnevale. Vedere Putignano gremita di gente, di colori, di gioia rappresenta quella parte di Puglia che, anche nei mesi più freddi, è capace di attrarre turisti da tutte le parti del mondo. Putignano è una città bellissima e lo è ancora di più grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale che, insieme alla Fondazione, rendono sempre più grande e coinvolgente uno dei Carnevali più famosi d’Italia».«Il Carnevale di Putignano – commenta Antonio Decaro, sindaco della Città Metropolitana di Bari e presidente ANCI – è una grande festa di comunità. Un momento di allegria e partecipazione per residenti e turisti che si mescolano in un’unica festa. Questa manifestazione, unica a suo modo, è un patrimonio dell’area metropolitana e dell’intera Regione, oltre ad essere un importante attrattore turistico nell’ambito di quella destagionalizzazione a cui da tempo tutti insieme stiamo lavorando. Organizzare e gestire una manifestazione così complessa, che richiama in un comune migliaia di persone, è inoltre un banco di prova non da poco per un’amministrazione comunale che deve fare i conti con risorse umane ed economiche sempre troppo limitate. Putignano però ha passato il suo esame più che degnamente e mi auguro saranno ancora tanti i cittadini che nelle prossime giornate sceglieranno il Carnevale di Putignano per trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e del divertimento».