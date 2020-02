Carnevale di Putignano: oggi quarta sfilata e proclamazione dei vincitori

PUTIGNANO - Nella città di Farinella è tutto pronto per la quarta sfilata del Carnevale di Putignano, il più antico d’Italia e il più lungo d’Europa giunto quest’anno alla 626ª edizione. Il divertimento, in compagnia dei giganti di cartapesta, le opere d’arte degli artigiani putignanesi che stanno affascinando grandi e bambini, inizierà alle ore 18:00.Aspettando la quarta sfilata, i più piccoli potranno mettere le “mani in carta” partecipando al laboratorio di cartapesta “Le avventure di Ricicarta e Monnizzo” (ore 15:30, Petrantiche – corso Vittorio Emanuele 28). Alle 18:00 il via alla parata mascherata, aperta dal gruppo “Gran festa alla corte di re Farinella”. Gruppo mascherato di oltre 200 figuranti che con le sue spettacolari esibizioni rende omaggio alla maschera ufficiale del Carnevale di Putignano: Farinella.Seguiranno i carri allegorici, le maschere di carattere e i gruppi mascherati che regaleranno sorrisi e momenti di spensieratezza. Al termine della sfilata, per le vie cittadine si celebrerà il rito del Funerale del Carnevale e a seguire, in piazza Principe di Piemonte l’appuntamento con la campana dei maccheroni e la proclamazione dei vincitori di questa edizione del Carnevale putignanese.La serata di festa si concluderà con Carnevale n’de jos’r, balli maschere e divertimento nel centro storico e Selectors, selezione musicale di Vocoder in piazza Plebiscito.