Come acquistare criptovalute in maniera sicura

Purtroppo, però, ancora oggi, sono molti gli aloni di mistero che avvolgono le valute digitali, creando confusione tra gli investitori, i quali, sempre più spesso, incappano in truffe arrivando a perdere tutto il loro denaro.





Bitvavo, è una tra le tante compagnie, che si occupa in maniera del tutto sicura di comprare, vendere o scambiare criptovalute, permettendo al cliente un'esperienza gradevole, del tutto lontana da truffe o irregolarità. Al giorno d'oggi esistono tre metodi per poter acquistare criptovalute e sono:

• tramite ATM: il funzionamento è simile a quello di un bancomat, ossia una volta inseriti i soldi il dispositivo effettuerà un cambio di valuta, andando a depositare il denaro elettronico nel portafoglio digitale (chiamato wallet). In questo caso, di solito, le commissioni sono abbastanza alte.

• Tramite siti di Trading: questo metodo è stato definito il più rischioso, poiché consiste nello scommettere e nel guadagnare in base all’andamento della criptovaluta (sia che essa scenda o salga), senza che essa sia realmente posseduta.

• Tramite Exchange: questo metodo, al contrario di quello di trading, è altamente consigliato poiché è possibile entrare realmente in possesso delle criptovalute. Si possiederà già un portafoglio digitale senza aver bisogno di un vero e proprio wallet e sarà possibile gestire il tutto da una semplice applicazione per PC, tablet o smartphone.





Naturalmente ciò non esclude il dover stare sempre allerta quando si tratta di acquisti del genere: online si corre sempre il rischio di incappare in un una truffa, capace di farci perdere tutto il nostro guadagno.





Per questo motivo, compagnie come Bitvavo, consentono all’investitore un acquisto sicuro, regolamentando ogni scambio economico.





La prima truffa alla quale si può andare incontro è certamente quello di pensare che con pochi spicci (cifre minori a 2.000 euro) si possa investire sempre di più, arrivando a diventare milionari.

Monete elettroniche come i Bitcoin, hanno un costo davvero elevato al giorno d’oggi, quindi è conveniente evitare tutti i siti o tutti gli exchange che promettono l’acquisto di criptomonete con cifre misere.





Gli exchange, infatti, sono forse il metodo di acquisto più consigliato per via dei tempi brevi e della facilità con la quale comprare criptovalute, ma allo stesso tempo questo metodo può nascondere delle insidie.





Esso, infatti, può agire fuori da ogni tipo di regolamentazione, nascondendo delle truffe che a volte possono diventare gravose sull’economia di un investitore. In poche parole, se non si ha la più pallida idea di come acquistare o di come gestire un affare del genere, è assolutamente consigliabile di informarsi quanto prima sull’argomento.





Bitvavo, al fine di chiarire ogni dubbio, guida il cliente nell’acquisto e nella vendita di monete digitali: per maggiori informazioni dirigiti sul sito e scopri quale moneta fa al caso tuo.

Sempre più persone hanno trovato nelle monete elettroniche un ottimo modo per poter fatturare in breve tempo e in maniera del tutto sicura. L’interesse che ha suscitato questo fenomeno è divenuto ormai di fama mondiale, conquistando non solo aziende e società, ma anche persone comuni che hanno voluto investire una parte del loro capitale.