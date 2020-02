Coronavirus, "Aumentare le difese dell'organismo con acido ascorbico, vitamina A e retinoidi"

ROMA - "Parlando non da politico, ma da medico, pur nel doveroso rispetto di chi sta lavorando con la massima competenza ed abnegazione, suggerisco che potrebbe essere anche utile, per diminuire il contagio e contenere il coronavirus, specie tra anziani e soggetti debilitati di usare, con regolarità, piccole dosi di acido ascorbico ed una miscela a base di acido retinoico ed alfa tocoferile acetato. Si tratta di un preparato galenico a basso costo che tutte le farmacie possono preparare. Sollecito anche il Ministro degli Esteri in carica di far sentire al mondo maggiormente la sua voce a tutela di imbarcazioni, aerei e comitive di italiani all'estero che vengono respinti": lo dice in una nota il senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana