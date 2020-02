Coronavirus, M5S: “Senso di responsabilità da parte di cittadini e istituzioni. Emiliano aggiorni il Consiglio”

BARI - “Sul coronavirus occorre il massimo senso di responsabilità da parte delle istituzioni e dei cittadini per evitare che si diffonda il panico. Giovedì in audizione in Commissione Sanità (la cui convocazione abbiamo appreso dalla stampa) chiederemo all’assessore alla Sanità Emiliano e al direttore del dipartimento Salute Montanaro di aggiornarci sia della riunione in programma domani a Roma con tutte le Regioni che dell’attuale situazione in Puglia per quello che riguarda l’attivazione delle misure di sicurezza e prevenzione. Le comunicazioni ai medici di famiglia e alle strutture sanitarie, devono essere tempestive, così come bisogna accertarsi che ci siano tamponi, disinfettanti, mascherine a sufficienza per il fabbisogno stimato sia negli ambulatori medici che nei presidi sanitari. Chiediamo a Emiliano di tenere aggiornati i consiglieri sulla Task Force e di tenere incontri periodici , perché non possiamo apprendere le notizie dalla stampa. Lo ripetiamo ancora una volta, serve il buonsenso di tutti, anche dei cittadini, a cui chiediamo di attenersi alla misure di prevenzione della Regione e di comunicare al medico di base se si è di rientro dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e se si è soggiornato in una di queste regioni negli ultimi 14 giorni. Ognuno deve fare la propria parte”. Così in una nota i consiglieri del M5S Puglia.