Marika Monte (intervista): «La musica neomelodica? È dentro di me ed è un onore interpretarla»

- Sul Giornale di Puglia una voce della nostra amata regione, originaria di Massafra, una splendida voce neomelodica. Accogliamo nel nostro spazio Marika Monte a cui diamo il nostro benvenuto.R: «Stringimi è una canzone molto profonda e dolce. Parla di un amore in difficoltà e di questa ragazza che implora il suo amore a restare, a ricominciare, a non aver paura ed a stringerla».R: «Si, lo avevo già accennato tempo fa... Molte persone che mi seguono volevamo vedermi interpretare una canzone italiana ed io volevo mettermi in gioco in questa sfida ed accontentarli. Devo dire che non mi è dispiaciuto, e non vedo l'ora che esca per vedere la reazione del pubblico».R: «Stringimi non è una canzone rap. È una canzone molto lenta e melodica...».R: «Certo, la canzone è già in lavorazione e si chiama SENZA RIFLESSI. È un pezzo nuovo, diverso dal solito e molto particolare. Posso confermare che nel mondo neomelodico attualmente non esiste un brano che si può paragonare a questo a livello proprio di stile. È uno stile nuovo che si abbraccia alla lingua napoletana. Non vedo l'ora di finire e pubblicare questo progetto».R: «Si, è un brano rap dove io compaio e canto la parte dell'inciso interpretando l'inconscio del protagonista (ALVIT) che in modo malinconico ricorda la sua amata e vorrebbe che fosse lì. Devo dire che i duetti mi entusiasmano moltissimo. Mi piace tanto questo incrocio di voci».R: «Beh, non riesco a scegliere un nome in particolare e rischierei di fare un elenco troppo lungo. Gli artisti neomelodici di successo che mi piacciono e che apprezzo molto sono tanti. In questo momento credo che con qualsiasi artista sarebbe bello duettare e creare un bel progetto. Un sogno nel cassetto rimane sicuramente il mio cantante preferito: Tony Colombo».R: «Mi piacerebbe trattare un tema importante a cui tengo tanto, il tema della violenza sulle donne, sia fisica che psicologica...».R: «Marika Monte vuole essere un artista che spazia su vari generi ma non perché io non abbia ancora scelto io mio genere, ma perché sono del parere che per accontentare e prendere il pubblico bisogna farsi conoscere nei vari stili e accontentare i gusti di tutti».R: «La musica neomelodica al 90% fa parte di me. Quel 10 % lo lascio agli altri stili. Amo la musica neomelodica e da quando sono nata mi regala emozioni indescrivibili, credo di non essermi mai emozionata così ascoltando un brano che pur amo ma di un altro genere musicale. La musica neomelodica è dentro di me ed è un onore interpretarla».R:«Allora sicuramente sul canale SEA MUSICA a breve saranno pubblicati i brani STRINGIMI e STELLA ACCESA (la mia collaborazione con ALVIT) che potrete trovare anche su tutti i digital store. E poi tanti appuntamenti live quali 8 Marzo due appuntamenti alla festa della Donna (a Seveso e a Gaggiano).Concerto del 4 Aprile di Daniele De Martino e Concerto dell'8 Maggio di Gianni Vezzosi entrambi a Bresso. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare la mia produzione artistica Musica Neomelodica Milano di Ylenia Fagone».