Coronavirus: messo a punto negli Usa il primo vaccino

NEW YORK - Grosse speranze dagli Usa per il primo vaccino anti-Coronavirus. Moderna Inc., società biotech pioniera delle terapie e dei vaccini messaggeri RNA (mRNA), ha annunciato poche ore fa di aver rilasciato il primo lotto di mRNA-1273, il vaccino dell'azienda contro il nuovo coronavirus, per uso umano.Le fiale di mRNA-1273 sono state spedite al National Institute of Allergy and Infectsious Diseases (NIAID), parte del National Institutes of Health (NIH), da utilizzare nel previsto studio di Fase 1 negli Stati Uniti.La produzione di questo lotto è stata finanziata dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Negli Usa il vaccino dovrebbe essere immesso sul mercato all'inizio del mese di aprile.Nel pre-market (NASDAQ: MRNA) il titolo dell'azienda segna un rialzo ipotetico del 21,57%.