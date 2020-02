Coronavirus, nuovo bollettino: 11 vittime, 4 bambini contagiati

MILANO - Il coronavirus continua a diffondersi in Italia. Sono sinora 11 le vittime accertate per il covid-19 nel paese. Le, in provincia di Bergamo,, entrambi in provincia di Lodi eche era stata ricoverata in rianimazione a Treviso per complicanze respiratorie.Secondo quanto riferito dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile, sono, di cui. C'è il primo caso di coronavirus a: una donna italiana di 36 anni residente in Spagna, appena rientrata da un viaggio tra Bergamo e Milano.Sono, due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo). L'assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha spiegato intervenendo a La7. Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all'ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Gallera ha ricordato che comunque il virus "ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie".