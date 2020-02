F1, presentata la nuova Ferrari SF1000

di PIERO LADISA – Si chiama SF1000 la Ferrari che parteciperà al Mondiale di Formula Uno 2020 presentata quest'oggi al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia. La scuderia del Cavallino ha voluto così continuare ad utilizzare un nuovo nome celebrativo per la propria monoposto, che va a celebrare il traguardo della millesima gara nel Circus che Maranello raggiungerà quest’anno.





Per quel che riguarda la componente estetica, la monoposto come confermato dal team principal Mattia Binotto nelle scorse settimane ha conservato il rosso opaco ma senza quelle sfumature arancioni che invece avevano caratterizzato la SF90. L’halo è nuovamente di colore nero, così come le scritte dello sponsor principale Mission Winnow. Per quel che riguarda i numeri si è optato per l’old style, con la grafica che fa riferimento a quelli di fine anni ’70 inizio anni ’80: ovvero all’epoca di Gilles Villeneuve.





Ora non resta che attendere il battesimo in pista, per capire se i tecnici del Cavallino saranno riusciti a correggere quei limiti tecnici che hanno condizionato la scorsa stagione. Nei prossimi giorni la Ferrari volerà in Spagna: martedì la nuova Rossa effettuerà i primi chilometri (filming day) sul tracciato catalano del Montmeló con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, lo stesso che da mercoledì 19 ospiterà i test collettivi pre-stagionali.