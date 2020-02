Il Ministro della Sanità rumeno ha dichiarato lo stato obbligatorio di quarantena per tutti coloro che provengono dalla Lombardia a Veneto o che ci siano stati negli ultimi 14 giorni.Il caso Italia allarma ora tutta Europa e in particolare i Paesi vicini, con Francia, Svizzera e Austria che seguono con attenzione gli sviluppi, al momento senza panico ma non escludendo eventuali contromisure se la situazione dovesse peggiorare. E c'è già chi, tra i più oltranzisti, chiede controlli alle frontiere, come la leader dell'ultradestra d'oltralpe Marine Le Pen.