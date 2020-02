HANAU - Due sparatorie nella notte hanno gettato nello scompiglio Hanau, città dell' Assia, in Germania. Sono almeno 8 le persone rimaste uccise e almeno cinque sarebbero state ferite in modo grave. Stando ai media locali, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco in due «shisha bar», i locali dove si fuma il narghilè, e si sono poi dati alla fuga.